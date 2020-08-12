В Белоруссии запретили продажу пиротехники на фоне протестов
Запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехникой вводится с 12 августа на территории Белоруссии, сообщает министерство антимонопольного регулирования и торговли.
Ранее в ходе беспорядков, охвативших Белоруссию после президентских выборов, протестующие активно использовали фейерверки и фаеры в отношении силовиков.
"Просим субъекты торговли принять срочные меры по неукоснительному соблюдению норм указанного постановления и недопущению оптовой и розничной торговли пиротехническими изделиями на территории Беларуси", - заявили в ведомстве.
Ранее член постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека, зампред ОНК Москвы Ева Меркачева в эфире НСН оценила действия белорусских силовиков во время протестов.
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