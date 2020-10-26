В Белоруссии в понедельник задержаны более 300 протестующих

Отмечается, что большинство задержанных в Минске.

Напомним, накануне истек срок ультиматума, который экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская выдвинула президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Среди требований оппозиции - отставка главы государства и освобождение политзаключенных, а также прекращение насилия.

Массовые протесты начались в Белоруссии после президентских выборов 9 августа. По данным ЦИК, их в шестой раз выиграл Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов избирателей. Его ближайшая соперница, согласно комиссии, набрала около 10% голосов.



