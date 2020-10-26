В Белоруссии в понедельник задержаны более 300 протестующих
Более 300 человек, участвующих в акции протеста, задержаны в Белоруссии. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на незарегистрированный правозащитный центр "Весна".
Отмечается, что большинство задержанных в Минске.
Напомним, накануне истек срок ультиматума, который экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская выдвинула президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Среди требований оппозиции - отставка главы государства и освобождение политзаключенных, а также прекращение насилия.
Массовые протесты начались в Белоруссии после президентских выборов 9 августа. По данным ЦИК, их в шестой раз выиграл Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов избирателей. Его ближайшая соперница, согласно комиссии, набрала около 10% голосов.
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