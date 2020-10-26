В Кремле отказались давать советы Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в ситуацию в Белоруссии и давать президенту Лукашенко какие-либо советы, сообщает ТАСС.

Отвечая на вопросы журналистов представитель Кремля отметил, что любые советы главе Белоруссии - это попытка вмешательства, чего Россия никогда не делала и делать не собирается. «Другим странам также не нужно вмешиваться в эти события», - добавил Песков.

Что касается забастовок на белорусских предприятиях, то, по словам Пескова, это трудно оставлять без внимания и в Кремле внимательно наблюдают за происходящим, так как для России чрезвычайно важно ритмичное и надёжное функционирование этих компаний.

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа, на которых, по данным ЦИК республики, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать результаты выборов и обвинила власти в фальсификации

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила президенту Белоруссии Александру Лукашенко ультиматум с требованием покинуть пост главы государства. В противном случае предприятия страны начнут забастовку. Срок ультиматума истёк 25 октября.