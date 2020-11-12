В Белоруссии умер минчанин, избитый в собственном дворе
Минчанин Роман Бондаренко, избитый накануне во дворе на улице Червякова, погиб в больнице, милиция инициировала проверку данного инцидента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУВД Мингорисполкома Наталью Ганусевич.
Ведомство не предоставило предварительной версии гибели мужчины, однако отметило, что причиной конфликта могли стать красно-бело-красные флаги, развешенные во дворе. Факт смерти также подтвердили в белорусском Минздраве.
Как передает агентство, ГУВД зафиксировало сообщение о драке около 22:30. По прибытии сотрудники милиции обнаружили избитого мужчину. 31-летний Бондаренко получил травмы, несовместимые с жизнью.
Двор, находящийся между улицей Червякова и Сморговским трактом, получил неофициальное название "площадь перемен". Место известно оппозиционной активностью его жителей.
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