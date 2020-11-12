В Белоруссии умер минчанин, избитый в собственном дворе

Минчанин Роман Бондаренко, избитый накануне во дворе на улице Червякова, погиб в больнице, милиция инициировала проверку данного инцидента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУВД Мингорисполкома Наталью Ганусевич.

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Ведомство не предоставило предварительной версии гибели мужчины, однако отметило, что причиной конфликта могли стать красно-бело-красные флаги, развешенные во дворе. Факт смерти также подтвердили в белорусском Минздраве.

Как передает агентство, ГУВД зафиксировало сообщение о драке около 22:30. По прибытии сотрудники милиции обнаружили избитого мужчину. 31-летний Бондаренко получил травмы, несовместимые с жизнью.

Двор, находящийся между улицей Червякова и Сморговским трактом, получил неофициальное название "площадь перемен". Место известно оппозиционной активностью его жителей.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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