В Белоруссии умер минчанин, избитый в собственном дворе

Ведомство не предоставило предварительной версии гибели мужчины, однако отметило, что причиной конфликта могли стать красно-бело-красные флаги, развешенные во дворе. Факт смерти также подтвердили в белорусском Минздраве.

Как передает агентство, ГУВД зафиксировало сообщение о драке около 22:30. По прибытии сотрудники милиции обнаружили избитого мужчину. 31-летний Бондаренко получил травмы, несовместимые с жизнью.

Двор, находящийся между улицей Червякова и Сморговским трактом, получил неофициальное название "площадь перемен". Место известно оппозиционной активностью его жителей.