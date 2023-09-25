В Белоруссии пресекли транспортировку 330 килограммов героина
Белорусские пограничники совместно с российскими коллегами пресекли транспортировку около 330 килограммов героина, сообщили в госпогранкомитете республики.
В результате операции задержаны четверо граждан Турции и один гражданин Беларуси. Установлено, что опиоидный наркотик проследовал из Ирана в Россию, затем в Белоруссию, а после должен был быть отправлен в Великобританию.
Ранее в Ленинградской области задержан мужчина, в машине у которого были найдены более 121 килограмма наркотиков. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Против него возбуждено уголовное дело по статье 30 и статье 228.1, на данный момент мужчина находится под стражей. В автомобиле 40-летнего мужчины гаишники нашли шесть строительных мешков с наркотическим средством. Впоследствии экспертиза показала, что задержанный перевозил гашиш, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru