В Белоруссии пресекли транспортировку 330 килограммов героина

Белорусские пограничники совместно с российскими коллегами пресекли транспортировку около 330 килограммов героина, сообщили в госпогранкомитете республики.

В результате операции задержаны четверо граждан Турции и один гражданин Беларуси. Установлено, что опиоидный наркотик проследовал из Ирана в Россию, затем в Белоруссию, а после должен был быть отправлен в Великобританию.

В Белоруссии пресекли контрабанду более 70 кг гашиша, который везли в Россию

Ранее в Ленинградской области задержан мужчина, в машине у которого были найдены более 121 килограмма наркотиков. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Против него возбуждено уголовное дело по статье 30 и статье 228.1, на данный момент мужчина находится под стражей. В автомобиле 40-летнего мужчины гаишники нашли шесть строительных мешков с наркотическим средством. Впоследствии экспертиза показала, что задержанный перевозил гашиш, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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