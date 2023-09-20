В Белоруссии пресекли контрабанду более 70 кг гашиша, который везли в Россию

Белорусские пограничники нашли и задержали 720 брикетов с гашишем массой более 70 килограммов на белорусско-польской границе, сообщили в СК по Брестской области.

Депутата Госсовета Татарстана подозревается в хранении наркотиков

По информации следователей, гражданин Молдавии пытался перевести наркотики через пункт пропуска «Брест». Для перевозки гашиша из Испании в Россию участники группировки, специализирующейся на перевозке наркотиков, сделали тайники в кроссовере Hyundai, на котором и ехал задержанный мужчина.

Примечательно, что наркокурьер проехал десять европейских стран с 70 килограммами гашиша.

Ранее заслуженную артистку России, актрису Российского академического молодежного театра Рамилю Искандер (Хисамову) задержали с почти 2 килограммами мефедрона и дозой кокаина, напоминает RT.

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ФОТО: Telegram / Следственный комитет Беларуси
ТЕГИ:КонтрабандаРоссияБелоруссияНаркотики

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