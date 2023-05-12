В Белоруссии на группу военных попытались напасть с взрывным устройством

Водитель грузовика попытался напасть со взрывным устройством на группу военнослужащих, участвующих в усилении участков государственной границы в Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны республики.

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ЧП произошло накануне вечером.

«На участке автодороги М-5 водителем большегрузного автомобиля была осуществлена попытка нападения с применением взрывного устройства, изготовленного из пиротехнических средств ... В действиях водителя усматриваются признаки экстремизма», — указано в сообщении.

Злоумышленник попытался скрыться, пишет РИА ФАН. Однако военные блокировали автомобиль и задержали 51-летнего водителя. Пострадавших среди военнослужащих нет, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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