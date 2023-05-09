КГБ Белоруссии сообщило о предотвращении терактов перед 9 мая

В Белоруссии предотвратили попытки совершения терактов в преддверии Дня Победы. Об этом заявил глава Комитета государственной безопасности (КГБ) Иван Тертель, сообщает БЕЛТА.

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Ведомство озвучит подробности 10 мая, пообещал Тертель. Он уточнил, что сотрудники КГБ задержали подозреваемых в подготовке терактов.

По его словам, теракты в преддверии Дня Победы готовились при участии иностранных спецслужб. Организаторы пытались «всколыхнуть ситуацию» в республике, заявил Тертель.

Председатель ведомства отметил, что президенту Александру Лукашенко доложили о пресечении терактов.

В Комитете госбезопасности ранее спрогнозировали серьезное осложнение оперативной обстановки вокруг Белоруссии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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