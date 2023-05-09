КГБ Белоруссии сообщило о предотвращении терактов перед 9 мая
В Белоруссии предотвратили попытки совершения терактов в преддверии Дня Победы. Об этом заявил глава Комитета государственной безопасности (КГБ) Иван Тертель, сообщает БЕЛТА.
Ведомство озвучит подробности 10 мая, пообещал Тертель. Он уточнил, что сотрудники КГБ задержали подозреваемых в подготовке терактов.
По его словам, теракты в преддверии Дня Победы готовились при участии иностранных спецслужб. Организаторы пытались «всколыхнуть ситуацию» в республике, заявил Тертель.
Председатель ведомства отметил, что президенту Александру Лукашенко доложили о пресечении терактов.
В Комитете госбезопасности ранее спрогнозировали серьезное осложнение оперативной обстановки вокруг Белоруссии, передает «Радиоточка НСН».
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