КГБ Белоруссии сообщило о предотвращении терактов перед 9 мая

Ведомство озвучит подробности 10 мая, пообещал Тертель. Он уточнил, что сотрудники КГБ задержали подозреваемых в подготовке терактов.

По его словам, теракты в преддверии Дня Победы готовились при участии иностранных спецслужб. Организаторы пытались «всколыхнуть ситуацию» в республике, заявил Тертель.

Председатель ведомства отметил, что президенту Александру Лукашенко доложили о пресечении терактов.

В Комитете госбезопасности ранее спрогнозировали серьезное осложнение оперативной обстановки вокруг Белоруссии, передает «Радиоточка НСН».

