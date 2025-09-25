Эрдоган пошутил над Макроном на встрече в США
25 сентября 202510:37
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пошутил над французским коллегой Эммануэлем Макроном на встрече в штаб-квартире ООН. Об этом сообщил журналист Рагип Сойлу в соцсети X.
Во время приветствия в Нью-Йорке политики поинтересовались друг у друга, как дела. Макрон ответил, что он «доволен».
«Значит, бывают времена, когда у него все хорошо», — заметил Эрдоган в беседе с коллегой.
Ранее в Нью-Йорке полиция остановила Эммануэля Макрона из-за ожидания проезда кортежа президента США Дональда Трампа, пишет 360.ru.
