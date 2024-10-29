В Белгороде при атаке дрона были повреждены 36 квартир
Более 30 квартир в двух домах были повреждены в Белгороде в результате атаки беспилотника. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Различные повреждения выявлены в 36 квартирах двух многоквартирных домов. Осколками посечены 3 автомобиля», — написал губернатор.
Гладков подчеркнул, что при атаке пострадала женщина. Горожанке оказали помощь, она продолжит лечение амбулаторно.
Ранее беспилотники ВСУ ударили по селу Варваровка в Белгородском районе, получил ранения мирный житель, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru