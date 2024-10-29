В Белгороде при атаке дрона были повреждены 36 квартир

Более 30 квартир в двух домах были повреждены в Белгороде в результате атаки беспилотника. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Различные повреждения выявлены в 36 квартирах двух многоквартирных домов. Осколками посечены 3 автомобиля», — написал губернатор.

Гладков подчеркнул, что при атаке пострадала женщина. Горожанке оказали помощь, она продолжит лечение амбулаторно.

Ранее беспилотники ВСУ ударили по селу Варваровка в Белгородском районе, получил ранения мирный житель, напоминает «Свободная пресса».

