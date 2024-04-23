В белгородском селе Волоконовка произошел пожар после атаки ВСУ

Замминистра обороны РФ Иванов задержан по подозрению в получении взятки Несколько дронов подавлены средствами РЭБ над Курской областью Ситуация на Украине развивается не в пользу Киева, признали в Белом доме Более 14 тысяч жителей Орска получили гуманитарную помощь «Марафон зеленых дел» пройдет в РФ до Дня эколога 5 июня