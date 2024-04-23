В белгородском селе Волоконовка произошел пожар после атаки ВСУ
В селе Волоконовка Белгородской области произошло возгорание после атаки беспилотника со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об инциденте в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате атаки выбиты окна и повреждена кровля в частном домовладении.
«Также произошло возгорание сухой травы на площади 800 кв.м. Пожарными расчетами очаг возгорания оперативно ликвидирован», - написал Гладков.
Беспилотник уничтожен. Пострадавших нет.
Во вторник в городе Шебекино Белгородской области на проходной промышленного предприятия упал и сдетонировал дрон-камикадзе. Пострадали три человека, их доставили в больницу, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru