В белгородском селе Волоконовка произошел пожар после атаки ВСУ

В селе Волоконовка Белгородской области произошло возгорание после атаки беспилотника со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об инциденте в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

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По его словам, в результате атаки выбиты окна и повреждена кровля в частном домовладении.

«Также произошло возгорание сухой травы на площади 800 кв.м. Пожарными расчетами очаг возгорания оперативно ликвидирован», - написал Гладков.

Беспилотник уничтожен. Пострадавших нет.

Во вторник в городе Шебекино Белгородской области на проходной промышленного предприятия упал и сдетонировал дрон-камикадзе. Пострадали три человека, их доставили в больницу, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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