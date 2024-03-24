В белгородском селе Цаповка беспилотник ВСУ сбросил бомбу на автомобиль
Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил взрывное устройство на автомобиль в селе Цаповка Борисовского района Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
В результате атаки пострадал водитель сельскохозяйственного предприятия. Мужчина занимался разгрузкой автомобиля, отметил Гладков.
По его словам, пострадавший получил ранения верхней и нижней конечностей. Его доставили в городскую больницу №2.
За минувшие сутки российские силы противовоздушной обороны сбили 172 беспилотника, 14 крылатых ракет и 22 снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS и Vampire, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru