В белгородском селе Цаповка беспилотник ВСУ сбросил бомбу на автомобиль

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил взрывное устройство на автомобиль в селе Цаповка Борисовского района Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

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В результате атаки пострадал водитель сельскохозяйственного предприятия. Мужчина занимался разгрузкой автомобиля, отметил Гладков.

По его словам, пострадавший получил ранения верхней и нижней конечностей. Его доставили в городскую больницу №2.

За минувшие сутки российские силы противовоздушной обороны сбили 172 беспилотника, 14 крылатых ракет и 22 снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS и Vampire, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:УкраинаБеспилотникиБелгородская область

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