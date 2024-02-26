В белгородском селе Почаево при атаке дрона погибли три человека

Украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль на окраине села Почаево Грайворонского городского округа, написал в своем Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

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В момент атаки в машине находились строители. От полученных ран погибли три человека, сообщил губернатор. Гладков выразил соболезнования их близким.

Также три человека получили осколочные ранения. Пострадавших доставили в больницу №2 Белгорода, рассказал губернатор.

В понедельник под минометный обстрел украинских войск попало белгородское село Новая Таволжанка. Пострадали двое детей - мальчики 10 и 11 лет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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