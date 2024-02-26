Беспилотник ВСУ уничтожили над территорией Белгородской области

Российские средства ПВО пресекли попытку украинских войск совершить атаку по объектам на территории России, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Курскую область атаковали три украинских дрона

Уточняется, что инцидент произошёл около 17:50 мск 26 февраля над территорией Белгородской области.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен», - заключили в оборонном ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские дежурные силы противовоздушной обороны сбили две украинские ракеты над акваторией Чёрного моря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:Минобороны РФБелгородская областьСпецоперацияУкраинаБеспилотники

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