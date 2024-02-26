Беспилотник ВСУ уничтожили над территорией Белгородской области
26 февраля 202418:31
Российские средства ПВО пресекли попытку украинских войск совершить атаку по объектам на территории России, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Уточняется, что инцидент произошёл около 17:50 мск 26 февраля над территорией Белгородской области.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен», - заключили в оборонном ведомстве.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские дежурные силы противовоздушной обороны сбили две украинские ракеты над акваторией Чёрного моря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Беспилотник ВСУ уничтожили над территорией Белгородской области
- СМИ: В России почти на 50% выросли продажи книг на вторичном рынке
- СМИ: Владельца ЧЭМК отвезли на допрос по делу о мошенничестве
- Президент Украины подписал закон о демобилизации срочников
- Москалькова попросила украинского омбудсмена помочь в возвращении раненых в РФ
- Алиев призвал Армению взаимно отказаться от территориальных претензий
- СМИ: В США идет расследование против автора «акта Магнитского» за помощь Киеву
- Украинские войска обстреляли поселок Белая Березка в Брянской области
- В Польше с рельсов сошел поезд с авиатопливом
- Звездного психолога Эль приговорили к 8,5 годам за мошенничество
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru