В Белгородском селе мирный житель пострадал в результате детонации дрона

Житель селе Красная Поляна Шебекинского округа был ранен в результате детонации дрона. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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По его словам, ицидент произошёл на территории частного домовладения. В результате контузию получил мужчина.

«Вся необходимая помощь оказывается», - написал он.

Ранее Гладков заявил, что в Белгородской области поезд наехал на взрывное устройство, была повреждена контактная сеть железнодорожного полотна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПроисшествиеСпецоперацияБелгородская область

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