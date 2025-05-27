В Белгородском селе мирный житель пострадал в результате детонации дрона
27 мая 202517:25
Житель селе Красная Поляна Шебекинского округа был ранен в результате детонации дрона. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, ицидент произошёл на территории частного домовладения. В результате контузию получил мужчина.
«Вся необходимая помощь оказывается», - написал он.
Ранее Гладков заявил, что в Белгородской области поезд наехал на взрывное устройство, была повреждена контактная сеть железнодорожного полотна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Белгородском селе мирный житель пострадал в результате детонации дрона
- Российская нейросеть GigaChat сдала вступительный экзамен в Гнесинку
- Госдума поддержала наказание за управление транспортом под воздействием лекарств
- СМИ: Киркорова могут выписать из больницы через пару недель
- Песков назвал эскалацией снятие с ракет для Украины ограничения по дальности
- В Госдуме пообещали рекордный рост тарифов ЖКХ для москвичей с 1 июля
- СМИ: Трамп может снять ограничения с Украины на ведение боевых действий
- Москве пообещали «метель из тополиного пуха» в ближайшие дни
- Даниил Медведев в первом круге вылетел с «Ролан Гаррос — 2025»
- «Сплетники без мужества»: Кадыров ответил распространяющим слухи о его болезни
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru