Три человека пострадали при атаках дронов ВСУ в Грайвороне и Шебекино
В результате атак украинских беспилотников в Белгородской области пострадали трое мирных жителей, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, один из дронов взорвался на территории коммерческого объекта в Грайвороне. Ранение получила женщина — у нее диагностировали осколочное повреждение спины. После оказания помощи в местной больнице ее отпустили на амбулаторное лечение. В результате взрыва были также повреждены два автомобиля.
В Шебекино под ударом FPV-дрона оказалась супружеская пара. Мужчина получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения лица, шеи и рук. Его жена пострадала от аналогичной травмы и получила осколочное ранение ноги. Пострадавших доставили в районную больницу, откуда мужчину позже направили в областной центр для дальнейшего лечения. Женщина осталась под амбулаторным наблюдением.
Также, по словам губернатора, в селе Муром в результате попадания боеприпаса повреждено здание социального учреждения — выбиты окна, разрушены фасад, кровля и ограждение. Помимо этого, в Борисовском районе два дрона атаковали участок трассы Белгород — Грайворон — Казинка, повредив легковой автомобиль и спецтехнику, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru