Три человека пострадали при атаках дронов ВСУ в Грайвороне и Шебекино

В Шебекино под ударом FPV-дрона оказалась супружеская пара. Мужчина получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения лица, шеи и рук. Его жена пострадала от аналогичной травмы и получила осколочное ранение ноги. Пострадавших доставили в районную больницу, откуда мужчину позже направили в областной центр для дальнейшего лечения. Женщина осталась под амбулаторным наблюдением.

Также, по словам губернатора, в селе Муром в результате попадания боеприпаса повреждено здание социального учреждения — выбиты окна, разрушены фасад, кровля и ограждение. Помимо этого, в Борисовском районе два дрона атаковали участок трассы Белгород — Грайворон — Казинка, повредив легковой автомобиль и спецтехнику, передает «Радиоточка НСН».

