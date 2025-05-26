Три человека пострадали при атаках дронов ВСУ в Грайвороне и Шебекино

В результате атак украинских беспилотников в Белгородской области пострадали трое мирных жителей, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, один из дронов взорвался на территории коммерческого объекта в Грайвороне. Ранение получила женщина — у нее диагностировали осколочное повреждение спины. После оказания помощи в местной больнице ее отпустили на амбулаторное лечение. В результате взрыва были также повреждены два автомобиля.

Двое мужчин получили ранения в результате атаки ВСУ в Белгородской области

В Шебекино под ударом FPV-дрона оказалась супружеская пара. Мужчина получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения лица, шеи и рук. Его жена пострадала от аналогичной травмы и получила осколочное ранение ноги. Пострадавших доставили в районную больницу, откуда мужчину позже направили в областной центр для дальнейшего лечения. Женщина осталась под амбулаторным наблюдением.

Также, по словам губернатора, в селе Муром в результате попадания боеприпаса повреждено здание социального учреждения — выбиты окна, разрушены фасад, кровля и ограждение. Помимо этого, в Борисовском районе два дрона атаковали участок трассы Белгород — Грайворон — Казинка, повредив легковой автомобиль и спецтехнику, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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