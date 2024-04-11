В белгородском селе Кукуевка дрон-камикадзе атаковал «КамАЗ»

В результате детонации дрона-камикадзе транспортное средство загорелось. Водитель не пострадал, уточнил губернатор.

По его словам, пожарные пока не могут приступить к тушению автомобиля из-за вероятности повторных атак.

В четверг, 11 апреля, два беспилотника самолетного типа перехватили и уничтожили в Мордовии. Пострадавших нет, передает «Радиоточка НСН».

