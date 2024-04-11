В белгородском селе Кукуевка дрон-камикадзе атаковал «КамАЗ»
11 апреля 202419:19
Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль «КамАЗ» в селе Кукуевка Валуйского городского округа, написал в своем Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
В результате детонации дрона-камикадзе транспортное средство загорелось. Водитель не пострадал, уточнил губернатор.
По его словам, пожарные пока не могут приступить к тушению автомобиля из-за вероятности повторных атак.
В четверг, 11 апреля, два беспилотника самолетного типа перехватили и уничтожили в Мордовии. Пострадавших нет, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сидни Кросби назвали самым совершенным игроком НХЛ
- В белгородском селе Кукуевка дрон-камикадзе атаковал «КамАЗ»
- Глава ВТБ: банки дружественных стран резко нарастили отказы в платежах
- В зону затопления в Тюменской области может попасть 51 населенный пункт
- Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву
- МИД России отказал Швейцарии в доверии по урегулированию на Украине
- Суд оставил бизнес-тренера Шабутдинова в СИЗО ещё на два месяца
- Российский БПЛА нештатно приземлился на Ставрополье
- «Роскосмос» выложил сделанное с МКС фото наводнения в Оренбуржье
- Всемирный банк оценил восстановление Украины в 500 млрд долларов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru