В белгородском селе Красный Октябрь при атаке дронов пострадал мужчина

Пять украинских беспилотников-камикадзе атаковали поселок Красный Октябрь Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

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В результате нападения пострадал мужчина. Он получил осколочные ранения брюшной полости, кисти и ягодичной области, рассказал Гладков.

Он уточнил, что состояние пострадавшего оценивается как средней тяжести. Мужчину перевели из реанимации в хирургическое отделение.

Также в результате атаки повреждены три частных домовладения, два автомобиля и социальный объект, отметил губернатор.

Накануне в небе над Белгородской областью сбили три украинских беспилотника, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:УкраинаБеспилотникиБелгородская область

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