В белгородском селе Красный Октябрь при атаке дронов пострадал мужчина

В результате нападения пострадал мужчина. Он получил осколочные ранения брюшной полости, кисти и ягодичной области, рассказал Гладков.

Он уточнил, что состояние пострадавшего оценивается как средней тяжести. Мужчину перевели из реанимации в хирургическое отделение.

Также в результате атаки повреждены три частных домовладения, два автомобиля и социальный объект, отметил губернатор.

Накануне в небе над Белгородской областью сбили три украинских беспилотника, сообщает «Радиоточка НСН».

