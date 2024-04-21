В белгородском селе Красный Октябрь при атаке дронов пострадал мужчина
Пять украинских беспилотников-камикадзе атаковали поселок Красный Октябрь Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
В результате нападения пострадал мужчина. Он получил осколочные ранения брюшной полости, кисти и ягодичной области, рассказал Гладков.
Он уточнил, что состояние пострадавшего оценивается как средней тяжести. Мужчину перевели из реанимации в хирургическое отделение.
Также в результате атаки повреждены три частных домовладения, два автомобиля и социальный объект, отметил губернатор.
Накануне в небе над Белгородской областью сбили три украинских беспилотника, сообщает «Радиоточка НСН».
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