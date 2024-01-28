В белгородском селе дрон-камикадзе атаковал экскаватор

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал экскаватор на окраине села Колотиловка Краснояружского района Белгородской области, написал глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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В результате взрыва пострадал один человек. Бригада скорой помощи доставила его в городскую больницу Белгорода.

«У мужчины открытый перелом правой голени и рваная рана левой ноги», - уточнил губернатор.

Накануне под украинский обстрел попало село Новая Таволжанка Белгородской области. Пострадавших нет. Три дома получили повреждения, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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