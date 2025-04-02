Дрон ВСУ атаковал автомобиль с водителем в Белгородской области
Украинский беспилотник нанес удар по автомобилю с находящимся внутри водителем в хуторе Масычево (Грайворонский округ, Белгородская область). Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Уточняется, что мужчина получил баротравму, контузию и закрытую черепно-мозговую травму. Бригада скорой помощи оказала ему помощь на месте, от госпитализации пострадавший отказался.
Гладков также уточнил, что количество раненых в результате атаки на грузовой автомобиль между Масычево и селом Луговка увеличилось до двух.
Ранее российские средства ПВО уничтожили в небе над Белгородской областью два украинских дрона. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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