Дрон ВСУ атаковал автомобиль с водителем в Белгородской области

Уточняется, что мужчина получил баротравму, контузию и закрытую черепно-мозговую травму. Бригада скорой помощи оказала ему помощь на месте, от госпитализации пострадавший отказался.

Гладков также уточнил, что количество раненых в результате атаки на грузовой автомобиль между Масычево и селом Луговка увеличилось до двух.

Ранее российские средства ПВО уничтожили в небе над Белгородской областью два украинских дрона. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

