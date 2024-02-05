В белгородском хуторе Мухин произошел пожар после обстрела ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли хутор Мухин Шебекинского городского округа Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

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По его словам, один из снарядов попал в летнюю кухню частного домовладения. Постройка загорелась.

Прибывшие на место оперативные службы ликвидировали возгорание. Пострадавших нет, уточнил губернатор.

В курском поселке Теткино в результате обстрела ВСУ пострадала женщина. Медики оказали ей необходимую помощь, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Романа Старовойта
ТЕГИ:УкраинаОбстрелБелгородская область

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