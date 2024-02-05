В белгородском хуторе Мухин произошел пожар после обстрела ВСУ
5 февраля 202420:51
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли хутор Мухин Шебекинского городского округа Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, один из снарядов попал в летнюю кухню частного домовладения. Постройка загорелась.
Прибывшие на место оперативные службы ликвидировали возгорание. Пострадавших нет, уточнил губернатор.
В курском поселке Теткино в результате обстрела ВСУ пострадала женщина. Медики оказали ей необходимую помощь, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru