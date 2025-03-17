В Белгородской области уничтожили украинский БПЛА
17 марта 202512:45
Беспилотник ВСУ ликвидировали над Белгородской областью, передает Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией... области», - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что дрон был сбит около 09:30 мск.
Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении 22 беспилотников ВСУ в течение ночи.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru