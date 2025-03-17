Над Россией уничтожили 22 украинских БПЛА

Более 20 украинских БПЛА нейтрализовали над территорией России минувшей ночью. Об этом заявили в Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22... беспилотных летательных аппарата», - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, БПЛА были нейтрализованы с 22:25 мск 16 марта по 07:00 17 марта.

В частности, 13 дронов сбили в Астраханской области, три - в Калмыкии, по два - в Брянской области и Краснодарском крае. Кроме того, по одному беспилотнику уничтожили над Волгоградской и Ростовской областями.

Ранее глава Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил об атаке дронов ВСУ в регионе, пострадал один человек, пишет Ura.ru.

