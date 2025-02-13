В Белгородской области женщина погибла при атаке БПЛА

Один человек погиб в результате атак украинских беспилотников в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

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По словам губернатора, за сутки было зафиксировано более 50 атак БПЛА противника.

«Пять человек ранены, два госпитализированы. Произошло самое страшное... погибла женщина», — рассказал Гладков в своем Telegram-канале.

Между тем Минобороны сообщило, что ночью 13 февраля над Белгородской областью уничтожили три дрон ВСУ, пишет 360.ru.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ПострадавшиеПогибшиеБелгородская областьБеспилотники

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