В Белгородской области женщина погибла при атаке БПЛА
13 февраля 202508:51
Один человек погиб в результате атак украинских беспилотников в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, за сутки было зафиксировано более 50 атак БПЛА противника.
«Пять человек ранены, два госпитализированы. Произошло самое страшное... погибла женщина», — рассказал Гладков в своем Telegram-канале.
Между тем Минобороны сообщило, что ночью 13 февраля над Белгородской областью уничтожили три дрон ВСУ, пишет 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru