В Липецке упали обломки БПЛА после массированного налета
Липецкая область подверглась атаке БПЛА. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.
По словам губернатора, из-за налета беспилотников некоторые районы Липецка остались без электричества. Позже энергетики восстановили электроснабжение.
Кроме того, на территории Липецка упали обломки БПЛА. В частности, они рухнули на Липецкой станции аэрации. Пострадала одна сотрудница предприятия, она получила осколочные ранения.
«На данный момент зафиксировано падение обломков БПЛА на территории двух частных домовладений. Пострадавших нет», — добавил Артамонов.
Ранее в Липецке и Липецком муниципальном округе объявили угрозу атаки беспилотников, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru