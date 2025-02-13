В Липецке упали обломки БПЛА после массированного налета

Липецкая область подверглась атаке БПЛА. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.

По словам губернатора, из-за налета беспилотников некоторые районы Липецка остались без электричества. Позже энергетики восстановили электроснабжение.

Кроме того, на территории Липецка упали обломки БПЛА. В частности, они рухнули на Липецкой станции аэрации. Пострадала одна сотрудница предприятия, она получила осколочные ранения.

«На данный момент зафиксировано падение обломков БПЛА на территории двух частных домовладений. Пострадавших нет», — добавил Артамонов.

Ранее в Липецке и Липецком муниципальном округе объявили угрозу атаки беспилотников, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ЛипецкБеспилотники

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