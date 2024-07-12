В Белгородской области за сутки при атаках ВСУ пострадали 30 человек
За прошедшие сутки в результате атак украинской армии ранения получили 30 жителей Белгородской области, один человек погиб. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что один человек погиб, пятеро детей пострадали на детской площадке 11 июля в Шебекино. По словам Гладкова, два ребенка находятся в тяжелом состоянии, один в реанимации.
Губернатор добавил, что одного ребенка, который пострадал из-за атаки ВСУ на детскую площадку, отправят на лечение в Москву. Он подчеркнул, что вся необходимая помощь будет направлена максимально быстро.
Ранее сообщалось, что при обстреле Шебекино пострадали три человека. Одну женщину госпитализировали в медучреждение, еще двух мужчин отпустили на амбулаторное лечение, передает «Радиоточка НСН».
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