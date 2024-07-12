В Белгородской области за сутки при атаках ВСУ пострадали 30 человек

Он отметил, что один человек погиб, пятеро детей пострадали на детской площадке 11 июля в Шебекино. По словам Гладкова, два ребенка находятся в тяжелом состоянии, один в реанимации.

Губернатор добавил, что одного ребенка, который пострадал из-за атаки ВСУ на детскую площадку, отправят на лечение в Москву. Он подчеркнул, что вся необходимая помощь будет направлена максимально быстро.

Ранее сообщалось, что при обстреле Шебекино пострадали три человека. Одну женщину госпитализировали в медучреждение, еще двух мужчин отпустили на амбулаторное лечение, передает «Радиоточка НСН».

