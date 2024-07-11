При обстреле белгородского Шебекино пострадали три человека

По его словам, одну женщину госпитализировали в медучреждение, еще двух мужчин отпустили на амбулаторное лечение.

В результате украинского обстрела города были повреждены 20 автомобилей, выбиты окна в трех квартирах, а на территории местного предприятия произошло возгорание гаражей и техники.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для обеспечения безопасности Белгородской области от атак ВСУ делается всё необходимое, но требуется время, сообщает RT.