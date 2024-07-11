При обстреле белгородского Шебекино пострадали три человека
При обстреле белгородского Шебекино пострадали три человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, одну женщину госпитализировали в медучреждение, еще двух мужчин отпустили на амбулаторное лечение.
В результате украинского обстрела города были повреждены 20 автомобилей, выбиты окна в трех квартирах, а на территории местного предприятия произошло возгорание гаражей и техники.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для обеспечения безопасности Белгородской области от атак ВСУ делается всё необходимое, но требуется время, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru