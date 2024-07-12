Врачи оперируют двоих пострадавших в Шебекино детей
12 июля 202401:30
Медики оперируют двоих пострадавших при ударе Украины по двору жилого дома в Шебекино детей, сообщают «Известия» со ссылкой на главу Минздрава Белгородской области Андрея Иконникова.
По его словам, делается все возможное, чтобы спасти детей. Пять ребят, двое из них в тяжелом состоянии находятся в операционных. Задействованы реаниматологи, сосудистые хирурги, травматологи, детские хирурги, медицинские сестры и медицинские сестры-анестезистки.
Пятеро детей были ранены при атаке дрона ВСУ на детскую площадку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru