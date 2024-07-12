Врачи оперируют двоих пострадавших в Шебекино детей

По его словам, делается все возможное, чтобы спасти детей. Пять ребят, двое из них в тяжелом состоянии находятся в операционных. Задействованы реаниматологи, сосудистые хирурги, травматологи, детские хирурги, медицинские сестры и медицинские сестры-анестезистки.

Пятеро детей были ранены при атаке дрона ВСУ на детскую площадку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

