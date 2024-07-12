Врачи оперируют двоих пострадавших в Шебекино детей

Медики оперируют двоих пострадавших при ударе Украины по двору жилого дома в Шебекино детей, сообщают «Известия» со ссылкой на главу Минздрава Белгородской области Андрея Иконникова.

ВСУ атаковали Муром, Красное и Шебекино в Белгородской области

По его словам, делается все возможное, чтобы спасти детей. Пять ребят, двое из них в тяжелом состоянии находятся в операционных. Задействованы реаниматологи, сосудистые хирурги, травматологи, детские хирурги, медицинские сестры и медицинские сестры-анестезистки.

Пятеро детей были ранены при атаке дрона ВСУ на детскую площадку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Антон Вергун
ТЕГИ:УкраинаВСУАвиаудар

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