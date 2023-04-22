Гладков рассказал о восстановительных работах после взрыва в Белгороде
Белгородские власти продолжают восстановление от последствий взрыва, прогремевшего в городе вечером 20 апреля. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Дорожное полотно восстанавливается, движение организовано по временной схеме, к понедельнику работы должны быть завершены. Два человека, которые пострадали, находятся в больницах под наблюдением врачей, жизни ничего не угрожает», — написал глава области в своем Telegram-канале.
По словам Гладкова, основную часть жителей пострадавшего от ЧП дома на улице Шаландина расселили, белгородцы находятся у своих близких или проживают в гостинице. Саперы ведут поиски взрывоопасных предметов вокруг здания, затем строители приступят к восстановительным работам.
«Из областного бюджета выделим деньги на капитальный ремонт этого дома. Я надеюсь, что во вторник строители приступят уже к этим работам», — подчеркнул губернатор.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru