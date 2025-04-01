В Белгородской области водитель грузовика был ранен при атаке дрона ВСУ

По его словам, инцидент произошёл в селе Казинка Валуйского округа. В результате атаки дрона был ранен водитель автомобиля «ГАЗель». Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги доставили в больницу.

«Медики оказали ему всю необходимую помощь, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно», - заключил губернатор.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что бойцы группировки «Север» не позволили подразделениям Вооружённых сил Украины (ВСУ) прорваться в Белгородскую область, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

