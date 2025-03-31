Гладков заявил о DDoS-атаке на «Ростелеком» в Белгородской области

Хакеры атаковали оператора связи «Ростелеком» в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Сегодня утром на оператора связи ПАО «Ростелеком» совершена массированная DDoS-атака... Была нарушена работа сети интернет», - написал губернатор в Telegram-канале.

По словам Гладкова, из-за атаки прервалась прямая трансляция еженедельного оперативного совещания областного правительства. Запись мероприятия опубликовали на страницах губернатора в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Ранее о массированной DDoS-атаке сообщил провайдер домашнего интернета Lovit. Позже компания смогла восстановить доступ к интернету.

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ФОТО: соцсети
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