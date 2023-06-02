В Белгородской области в результате обстрела ВСУ загорелся жилой дом

От прямого попадания снаряда загорелся жилой частный дом в селе Муром Шебекинского округа Белгородской области, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Гладков: Число пострадавших при обстреле Шебекина 1 июня выросло до 16

На место выехали оперативные службы. Информации о пострадавших нет.

Также Гладков сообщил, что в Корочанском районе сработала система противовоздушной обороны. Осколки снарядов повредили кровлю частного жилого дома.

Власти Белгородской области 2 июня ввели в Шебекинском городском округе запрет на передвижение транспорта на участках дорог, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ОбстрелВСУБелгород

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