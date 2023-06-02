Гладков: Число пострадавших при обстреле Шебекина 1 июня выросло до 16

В своём Telegram-канале он уточнил, что к 12 пострадавшим ранее добавилось ещё четыре человека.

«Всех доставили в городскую больницу № 2 Белгорода, где врачи им оказывают всю необходимую медицинскую помощь», - написал глава региона.

Он также добавил, что в результате обстрела были повреждены три административных здания, общежитие, 10 предприятий и коммерческих объектов, на территории Шебекина в настоящее время полностью отсутствует электричество и водоснабжение.

Ранее Гладков заявил, что 1 июня в Шебекинский городской округ со стороны Украины прилетело более 850 снарядов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

