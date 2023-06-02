Гладков: Число пострадавших при обстреле Шебекина 1 июня выросло до 16
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что число пострадавших при обстреле Шебекина 1 июня выросло до 16 человек.
В своём Telegram-канале он уточнил, что к 12 пострадавшим ранее добавилось ещё четыре человека.
«Всех доставили в городскую больницу № 2 Белгорода, где врачи им оказывают всю необходимую медицинскую помощь», - написал глава региона.
Он также добавил, что в результате обстрела были повреждены три административных здания, общежитие, 10 предприятий и коммерческих объектов, на территории Шебекина в настоящее время полностью отсутствует электричество и водоснабжение.
Ранее Гладков заявил, что 1 июня в Шебекинский городской округ со стороны Украины прилетело более 850 снарядов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гладков: Число пострадавших при обстреле Шебекина 1 июня выросло до 16
- Пашинян отправится в Турцию на инаугурацию Эрдогана
- Зеленский заявил, что будет бороться со странами, помогающими России обойти санкции
- В США заявили о готовности придерживаться количественных ограничений по ДСНВ
- Губернатор сообщил, что ВСУ обстреляли село Троицкое в Курской области
- Объем ФНБ на 1 июня превысил 12 трлн рублей
- Страны Балтии обвинили Россию в создании угрозы в Балтийском море
- Кравцов: до 15 лет дети не должны пользоваться интернетом
- Хачанов обыграл Коккинакиса и вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
- Пресс-служба Михалкова опровергла информацию о госпитализации режиссера
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru