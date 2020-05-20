В Белгородской области в ДТП погибли два человека

В Белгородской области столкнулись два автомобиля, в результате чего скончались два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную полицию.

По данным агентства, дорожный инцидент произошел на трассе Белгород - Шебекино – Волоконовка. Уточняется, что мужчина пассажир Renault Logan погиб на месте, девушка водитель машины скончалась в больнице. Водитель второй машины "Богдан" был госпитализирован.

По предварительным данным, водитель автомобиля Renault Logan при повороте налево не предоставила преимущество движения автомобилю "Богдан". Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ДПС.

Ранее гендиректор Академии водительского мастерства, автоспортсмен Александр Каминский в эфире НСН высказал опасение, что после отмены карантина число ДТП может заметно вырасти.

