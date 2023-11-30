В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник
30 ноября 202307:17
Украинский беспилотник самолетного типа сбили над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку ... по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в ведомстве.
Беспилотник был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны, сообщает телеканал «360».
Накануне ПВО сбила украинский дрон самолетного типа над территорией Ростовской области, напоминает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru