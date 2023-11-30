В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник

Украинский беспилотник самолетного типа сбили над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны.

В Рязанской области сбили украинский беспилотник

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку ... по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

Беспилотник был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны, сообщает телеканал «360».

Накануне ПВО сбила украинский дрон самолетного типа над территорией Ростовской области, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ПВОМинобороныБелгородская областьБеспилотники

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