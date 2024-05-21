В Белгородской области уничтожили снаряд РСЗО «Ольха» и два беспилотника
21 мая 202407:33
Снаряд реактивной системы залпового огня «Ольха» и два дрона самолетного типа сбили над Белгородской областью в течение ночи. Об этом сообщает Минобороны.
Как отметили в ведомстве, военные пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку по России.
«Дежурными средствами ПВО один реактивный снаряд... и два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области», — указано в сообщении.
Накануне над регионом сбили американскую противорадиолокационную ракету HARM, напоминает Ura.ru.
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- В Белгородской области уничтожили снаряд РСЗО «Ольха» и два беспилотника
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru