В Белгородской области уничтожили снаряд РСЗО «Ольха» и два беспилотника

Снаряд реактивной системы залпового огня «Ольха» и два дрона самолетного типа сбили над Белгородской областью в течение ночи. Об этом сообщает Минобороны.

Украинский беспилотник уничтожен в Белгородской области

Как отметили в ведомстве, военные пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку по России.

«Дежурными средствами ПВО один реактивный снаряд... и два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области», — указано в сообщении.

Накануне над регионом сбили американскую противорадиолокационную ракету HARM, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиБелгородская областьПВОМинобороны

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