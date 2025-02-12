В Белгородской области уничтожили два украинских БПЛА
12 февраля 202511:51
Дежурные средства ПВО ликвидировали в Белгородской области два беспилотника ВСУ. Об этом сообщило Минобороны.
«Около 10.10 мск... уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области», — заявили в ведомстве.
Минувшей ночью над регионом сбили три БПЛА противника, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru