Беспилотники ВСУ атаковали Рыльск Курской области

Два украинских беспилотных летательных аппарата атаковали город Рыльск (Курская область), заявил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

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По словам главы региона, повреждения получили остекление двух домов, в том числе детского сада, местная библиотека, кроме того, в одном из частных домовладений повреждены двери, кровля, забор и хозяйственная постройка.

Также, отметил врио губернатора, нарушена подача электроэнергии, ремонтные бригады уже выехали на место аварии. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что беспилотники ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саратове.

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ФОТО: t.me/vvgladkov
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