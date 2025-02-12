Беспилотники ВСУ атаковали Рыльск Курской области

По словам главы региона, повреждения получили остекление двух домов, в том числе детского сада, местная библиотека, кроме того, в одном из частных домовладений повреждены двери, кровля, забор и хозяйственная постройка.

Также, отметил врио губернатора, нарушена подача электроэнергии, ремонтные бригады уже выехали на место аварии. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что беспилотники ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саратове.

