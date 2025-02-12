Беспилотники ВСУ атаковали Рыльск Курской области
Два украинских беспилотных летательных аппарата атаковали город Рыльск (Курская область), заявил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.
По словам главы региона, повреждения получили остекление двух домов, в том числе детского сада, местная библиотека, кроме того, в одном из частных домовладений повреждены двери, кровля, забор и хозяйственная постройка.
Также, отметил врио губернатора, нарушена подача электроэнергии, ремонтные бригады уже выехали на место аварии. Пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что беспилотники ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саратове.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru