В Белгородской области три человека пострадали после обстрелов ВСУ

Три человека пострадали в результате обстрелов Белгородской области со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

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«За ночь пострадало три человека, один от госпитализации отказался», — написал губернатор в своем Telegram-канале, отметив, что двоих пострадавших доставили в больницу.

По словам Гладкова, ночью над Белгородским районом работала система ПВО, зафиксированы повреждения многоквартирного дома и частных домовладений в Разумном, отмечает телеканал 360. Разрушения жилого фонда также есть в Шебекино, пишет РИА ФАН.

«Частые обстрелы продолжаются, но как только они закончатся – мы ... приступим к тому, чтобы восстановить жилье и вернуть жителей домой», — подчеркнул глава региона.

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ФОТО: РИА Новости / Таисия Лисковец
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