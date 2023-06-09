В Белгородской области три человека пострадали после обстрелов ВСУ
Три человека пострадали в результате обстрелов Белгородской области со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«За ночь пострадало три человека, один от госпитализации отказался», — написал губернатор в своем Telegram-канале, отметив, что двоих пострадавших доставили в больницу.
По словам Гладкова, ночью над Белгородским районом работала система ПВО, зафиксированы повреждения многоквартирного дома и частных домовладений в Разумном, отмечает телеканал 360. Разрушения жилого фонда также есть в Шебекино, пишет РИА ФАН.
«Частые обстрелы продолжаются, но как только они закончатся – мы ... приступим к тому, чтобы восстановить жилье и вернуть жителей домой», — подчеркнул глава региона.
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