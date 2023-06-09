В Белгородской области три человека пострадали после обстрелов ВСУ

«За ночь пострадало три человека, один от госпитализации отказался», — написал губернатор в своем Telegram-канале, отметив, что двоих пострадавших доставили в больницу.

По словам Гладкова, ночью над Белгородским районом работала система ПВО, зафиксированы повреждения многоквартирного дома и частных домовладений в Разумном, отмечает телеканал 360. Разрушения жилого фонда также есть в Шебекино, пишет РИА ФАН.

«Частые обстрелы продолжаются, но как только они закончатся – мы ... приступим к тому, чтобы восстановить жилье и вернуть жителей домой», — подчеркнул глава региона.

