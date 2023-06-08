На подлете к Белгороду сбили две воздушные цели

Над Белгородом сработала система противовоздушной обороны, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Гладков: под обстрел ВСУ попало село Новостроевка-Вторая

На подлете к Белгороду уничтожены две воздушные цели, сообщил глава области. Пострадавших нет.

Осколки повредили жилой дом и автомобили. На месте работают оперативные службы, продолжается подворовой обход.

ВСУ 8 июня атаковали дронами-камикадзе два населенных пункта в Краснояружском районе Белгородской области. По городу Шебекино зафиксировано 345 прилетов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Воздушное пространствоПВОБелгород

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