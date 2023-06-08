На подлете к Белгороду сбили две воздушные цели
8 июня 202321:45
Над Белгородом сработала система противовоздушной обороны, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
На подлете к Белгороду уничтожены две воздушные цели, сообщил глава области. Пострадавших нет.
Осколки повредили жилой дом и автомобили. На месте работают оперативные службы, продолжается подворовой обход.
ВСУ 8 июня атаковали дронами-камикадзе два населенных пункта в Краснояружском районе Белгородской области. По городу Шебекино зафиксировано 345 прилетов, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru