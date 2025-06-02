При обрушении моста под Брянском пострадали 97 человек

Количество пострадавших в результате обрушения моста в Брянской области возросло до 97. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«По состоянию на утро понедельника при подрыве моста в Брянской области пострадали 104 человека», - указал собеседник агентства.

Уточняется, что семь человек погибли. В больницах остаются 64 пострадавших, включая четырех детей.

Ранее в Выгоничском районе региона обрушился мост, обломки сооружения упали на пассажирский поезд №86 «Климов - Москва». В результате погибли семь человек. Глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что мост не подлежит восстановлению, пишет 360.ru.

