В Белгородской области сошли с рельсов 15 грузовых вагонов

Под Белгородом сошли с рельсов 15 грузовых вагонов, сообщил в Telegram губернатор области Вячеслав Гладков.

Две цистерны сошли с рельсов в Ульяновской области

Это произошло в Алексеевском городском округе. По предварительной информации, пострадавших нет. Состав был пустым. Он следовал до станции одного из предприятий. Нарушения в движении пригородных поездов нет, отметил глава региона.

На месте работают оперативные службы. Информация о причинах случившегося уточняется.

Ранее в Индии пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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