В Белгородской области сошли с рельсов 15 грузовых вагонов
11 июня 202301:01
Под Белгородом сошли с рельсов 15 грузовых вагонов, сообщил в Telegram губернатор области Вячеслав Гладков.
Это произошло в Алексеевском городском округе. По предварительной информации, пострадавших нет. Состав был пустым. Он следовал до станции одного из предприятий. Нарушения в движении пригородных поездов нет, отметил глава региона.
На месте работают оперативные службы. Информация о причинах случившегося уточняется.
Ранее в Индии пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru