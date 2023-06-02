СМИ: В Индии пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом

Столкновение пассажирского и грузового поездов произошло недалеко от города Баласор в Индии, сообщает телеканал NDTV.

Две цистерны сошли с рельсов в Ульяновской области

Уточняется, что поезд следовал из Калькутты в Ченнаи, в результате столкновения с рельсов сошли четыре пассажирских вагона.

К месту крушения направлены спасатели и медики, число пострадавших уточняется.

Ранее один человек погиб и 30 пострадали при крушении пассажирского поезда в Нидерландах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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