СМИ: В Индии пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом
2 июня 202318:24
Столкновение пассажирского и грузового поездов произошло недалеко от города Баласор в Индии, сообщает телеканал NDTV.
Уточняется, что поезд следовал из Калькутты в Ченнаи, в результате столкновения с рельсов сошли четыре пассажирских вагона.
К месту крушения направлены спасатели и медики, число пострадавших уточняется.
Ранее один человек погиб и 30 пострадали при крушении пассажирского поезда в Нидерландах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru