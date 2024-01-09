В Белгородской области сбили снаряд от РСЗО «Ураган» и беспилотник
Силы противовоздушной обороны в Белгородской области вечером 9 января пресекли попытки атаки со стороны Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны России.
Попытка атаки предотвращена около 19:30 мск. Сбит снаряд от реактивной системы залпового огня «Ураган» и беспилотник.
«Дежурными средствами ПВО один реактивный снаряд и украинский беспилотный летательный аппарат уничтожены над территорией Белгородской области», - отметили в ведомстве.
Накануне вечером над Белгородской областью уничтожили 10 снарядов реактивной системы залпового огня «Вампир». Глава региона Вячеслав Гладков заявил, что в результате украинской атаки пострадали три человека, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru