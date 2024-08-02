В Белгородской области сбили еще два украинских беспилотника
2 августа 202410:57
Еще два украинских беспилотника самолетного типа сбили над Белгородской областью, передает Минобороны.
По данным ведомства, около 08:40 мск военные пресекли попытки Киева ударить по территории России.
«Дежурными средствами ПВО два... аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — отметили в министерстве.
Ночью 2 августа силы ПВО уничтожили два украинских дрона над Курской областью и перехватили четыре БПЛА над Краснодарским краем, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru