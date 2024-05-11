В Белгородской области сбили 21 реактивный снаряд и девять БПЛА
11 мая 202407:28
Двадцать один снаряд реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» и 16 беспилотников самолетного типа перехватили и уничтожили над тремя регионами РФ. Об этом сообщило Минобороны.
Отмечается, что минувшей ночью были пресечены попытки Киева совершить террористические атаки по территории России.
«Дежурными средствами ПВО были уничтожены двадцать один реактивный снаряд и девять БпЛА над территорией Белгородской области», — указали в министерстве.
Кроме того, семь дронов нейтрализовали над Курской и Волгоградской областями.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru