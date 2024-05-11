В Белгородской области сбили 21 реактивный снаряд и девять БПЛА

Двадцать один снаряд реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» и 16 беспилотников самолетного типа перехватили и уничтожили над тремя регионами РФ. Об этом сообщило Минобороны.

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Отмечается, что минувшей ночью были пресечены попытки Киева совершить террористические атаки по территории России.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены двадцать один реактивный снаряд и девять БпЛА над территорией Белгородской области», — указали в министерстве.

Кроме того, семь дронов нейтрализовали над Курской и Волгоградской областями.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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