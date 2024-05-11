В Белгородской области сбили 21 реактивный снаряд и девять БПЛА

Отмечается, что минувшей ночью были пресечены попытки Киева совершить террористические атаки по территории России.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены двадцать один реактивный снаряд и девять БпЛА над территорией Белгородской области», — указали в министерстве.

Кроме того, семь дронов нейтрализовали над Курской и Волгоградской областями.

