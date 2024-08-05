В Белгородской области пять человек получили ранения при атаке ВСУ
Вооружённые силы Украины (ВСУ) снова атаковали Шебекинский городской округ. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, в селе Нежеголь в результате атак беспилотников были ранены двое мужчин и женщина.
На автодороге "Белгород — Шебекино — Волоконовка" дрон атаковал грузовой автомобиль, в результате чего осколочные ранения головы, рук и ног получил мужчина, которого бойцы самообороны передали в Шебекинскую ЦРБ.
«Также в районную больницу самостоятельно обратился мужчина, который получил баротравму во время обстрела города Шебекино», - написал губернатор.
Ранее Гладков заявил, что в Шебекино мирная жительница погибла при атаке украинского беспилотника на многоквартирный дом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru