В Белгородской области пять человек получили ранения при атаке ВСУ

По его словам, в селе Нежеголь в результате атак беспилотников были ранены двое мужчин и женщина.

На автодороге "Белгород — Шебекино — Волоконовка" дрон атаковал грузовой автомобиль, в результате чего осколочные ранения головы, рук и ног получил мужчина, которого бойцы самообороны передали в Шебекинскую ЦРБ.

«Также в районную больницу самостоятельно обратился мужчина, который получил баротравму во время обстрела города Шебекино», - написал губернатор.

Ранее Гладков заявил, что в Шебекино мирная жительница погибла при атаке украинского беспилотника на многоквартирный дом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

