В Белгородской области ПВО сбила два украинских беспилотника
27 мая 202409:43
Два украинских БПЛА самолетного типа сбили над Белгородской областью, передает Минобороны.
«Около 8.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку... по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в ведомстве.
Дроны были уничтожены дежурными средствами ПВО.
Ранее в Минобороны сообщили, что ночью 27 мая над Белгородской областью сбили один беспилотник ВСУ, напоминает Ura.ru. Кроме того, один дрон уничтожили над Брянской областью, четыре — над Краснодарским краем, еще шесть — над Орловской областью.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru