В Белгородской области ПВО сбила два украинских беспилотника

«Около 8.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку... по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

Дроны были уничтожены дежурными средствами ПВО.

Ранее в Минобороны сообщили, что ночью 27 мая над Белгородской областью сбили один беспилотник ВСУ, напоминает Ura.ru. Кроме того, один дрон уничтожили над Брянской областью, четыре — над Краснодарским краем, еще шесть — над Орловской областью.

