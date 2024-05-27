В Белгородской области ПВО сбила два украинских беспилотника

Два украинских БПЛА самолетного типа сбили над Белгородской областью, передает Минобороны.

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«Около 8.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку... по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

Дроны были уничтожены дежурными средствами ПВО.

Ранее в Минобороны сообщили, что ночью 27 мая над Белгородской областью сбили один беспилотник ВСУ, напоминает Ura.ru. Кроме того, один дрон уничтожили над Брянской областью, четыре — над Краснодарским краем, еще шесть — над Орловской областью.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:МинобороныБеспилотникиПВОБелгородская область

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