В Белгородской области произошло самовозгорание боеприпасов
Самовозгорание боеприпасов произошло в Белгородской области в районе села Тимоново. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что связано это с жаркой погодой: «сработал эффект линзы».
Глава региона сообщил, что жители села Тимоново эвакуированы, их разместят в санатории «Красная поляна». Часть жителей уехали самостоятельно к родственникам в другие населенные пункты. Никто не пострадал.
На месте работают оперативные службы.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале накануне заявил, что «жёлтый» уровень террористической опасности в регионе продлён до 7 сентября.
Гладков сообщал о пожаре на складе с боеприпасами около села Тимоново также 19 августа. Тогда на безопасное расстояние эвакуировали жителей сёл Тимоново и Солоти.
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