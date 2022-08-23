В Белгородской области произошло самовозгорание боеприпасов

Глава региона сообщил, что жители села Тимоново эвакуированы, их разместят в санатории «Красная поляна». Часть жителей уехали самостоятельно к родственникам в другие населенные пункты. Никто не пострадал.

На месте работают оперативные службы.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале накануне заявил, что «жёлтый» уровень террористической опасности в регионе продлён до 7 сентября.

Гладков сообщал о пожаре на складе с боеприпасами около села Тимоново также 19 августа. Тогда на безопасное расстояние эвакуировали жителей сёл Тимоново и Солоти.

