Жёлтый уровень террористической опасности продлили в Белгородской области

По его словам, также до 7 сентября продолжит действовать запрет на запуск петард, фейерверков и салютов.

«Соответствующий документ подписан», - добавил губернатор.

Ранее Гладков заявил, что около села Тимоново в Белгородской области загорелся cклад с боеприпасами, сообщает RT.