Жёлтый уровень террористической опасности продлили в Белгородской области
22 августа 202217:39
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале заявил, что «жёлтый» уровень террористической опасности в регионе продлён до 7 сентября.
По его словам, также до 7 сентября продолжит действовать запрет на запуск петард, фейерверков и салютов.
«Соответствующий документ подписан», - добавил губернатор.
Ранее Гладков заявил, что около села Тимоново в Белгородской области загорелся cклад с боеприпасами, сообщает RT.
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22 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru