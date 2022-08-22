Жёлтый уровень террористической опасности продлили в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале заявил, что «жёлтый» уровень террористической опасности в регионе продлён до 7 сентября.

В приграничных районах Белгородской области ограничат работу школ и детсадов

По его словам, также до 7 сентября продолжит действовать запрет на запуск петард, фейерверков и салютов.

«Соответствующий документ подписан», - добавил губернатор.

Ранее Гладков заявил, что около села Тимоново в Белгородской области загорелся cклад с боеприпасами, сообщает RT.

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ФОТО: пресс-службы администрации Белгородской области
ТЕГИ:Борьба С ТерроризмомБезопасностьБелгород
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